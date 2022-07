L’e-commerce encore en hausse en 2021

15 % : c’est la hausse du chiffre d’affaires de l’e-commerce en France en 2021, selon les chiffres publiés ce matin par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) qui évalue à 129,1 milliards d’euros le montant total des transactions effectuées au cours de l’année par le biais de ce canal. Cette reprise est portée par l’accélération des ventes de services de transport, tourisme et loisirs qui avaient cruellement fait défaut en 2020, même si le montant reste inférieur au niveau enregistré avant la pandémie. Les Français sont toujours plus nombreux à acheter sur Internet. La Fevad a recensé 41,8 millions d’e-acheteurs en 2021, soit 153 000 de plus qu’en 2020. 94,8% des catégories socioprofessionnelles privilégiées (CSP+) y recourent régulièrement. En d’autres termes, l’e-commerce s’installe dans les habitudes de nos concitoyens. Ce mode de vente représente désormais 14,1% du commerce de détail de produits, soit une augmentation de 0,7% par rapport à 2020, ce qui confirme une stabilisation des ventes réalisées par ce canal. Néanmoins, l’ouverture progressive des magasins physiques a contribué à ce tassement dans l’évolution, alors qu’en 2020, le chiffre d’affaires avait bondi de près de 25% par rapport à l’année précédente.

Hi-tech et alimentaire

Les équipements high-tech pour la maison, l’électroménager et les produits culturels continuent de dominer le classement des produits les plus vendus sur Internet avec, respectivement, 36%, 25% et 24% du total du chiffre d’affaires. De même, la Fevad constate une hausse des ventes de produits alimentaires et de grande consommation. Le chiffre d’affaires correspondant à ces catégories de produits a ainsi progressé de 10,8% sur 2020 (+59% par rapport à 2019). L’année 2021 témoigne aussi de l’attention toujours plus marquée des consommateurs pour les problématiques relatives à l’environnement. L'an dernier, 80% des e-acheteurs ont déclaré avoir déjà acquis et/ou vendu un bien d’occasion sur Internet. De plus, une grande majorité des acheteurs considèrent que les enseignes ont amélioré la gestion des emballages. Dans le détail, selon le baromètre Fevad/Médiamétrie réalisé en janvier dernier sur un échantillon représentatif, 81% des personnes interviewées ont constaté une diminution de la quantité d’emballages utilisés, 77% ont noté l’emploi d’emballages réutilisables et 68% ont observé que les enseignes proposaient des produits écoresponsables. De même, ils sont 67% à remarquer la présence de solutions visant à réduire l’empreinte carbone. Quatorze grandes enseignes du commerce en ligne se sont engagées le 28 juillet 2021, suivies par dix-huit autres le 15 mars dernier en faveur d’un e-commerce plus durable en signant avec le gouvernement et la Fevad la Charte d’engagements pour la réduction de l’impact environnemental du commerce en ligne. La démarche comporte notamment des engagements relatifs à l’information du consommateur, aux entrepôts et à la livraison. En matière de packaging, priorité est donnée aux emballages recyclables et réutilisables.