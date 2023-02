L’e-commerce davantage tiré par les services que par les produits

On s’en doutait. La Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) l’a confirmé : la vente en ligne de produits s’est orientée à la baisse en 2022, à –7% par rapport à l’année précédente, mais a été largement compensée par la vente de services, dans le tourisme, les loisirs ou encore le transport, en hausse de 36% sur la période, et de 50% si l’on se réfère à 2019. Au total, si l’on considère les produits et les services, le chiffre d’affaires issu de l’e-commerce atteint ainsi 146,9 milliards d’euros en France, ce qui représente une progression de 13,8% au regard de 2021.

