L’e-commerce a encore progressé en 2023

L’e-commerce se porte toujours aussi bien en France. Les chiffres publiés par la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) sont éloquents : 146,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, soit une progression de 13,8% sur l’exercice précédent ; 3500 euros dépensés par an, en moyenne, par les internautes contre 3100 euros en 2021 ; 12,5% du commerce de détail, en progression de 0,8% par an depuis 2022 … En d’autres termes, le commerce en ligne s’est bien enraciné dans les habitudes des Français. Le Covid y a certes contribué, mais aujourd’hui, l’effet d’aubaine est bel et bien terminé et on assiste à une phase de consolidation. Si, en 2022, les ventes de services ont progressé de 36% tirées par les transports, les loisirs et le tourisme, celles qui concernent les produits sont, par contre, en repli de 7%, ce qui n’a rien d’anormal compte tenu de l’effet postpandémique.

