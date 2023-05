L'avionneur ATR peine à remonter la pente

L'après Covid-19 se vit dans la douleur pour ATR. Fin mars, le spécialiste des turbopropulseurs a dévoilé des résultats commerciaux en berne. L’avionneur, détenu à 50/50 par Airbus et l’italien Leonardo, a livré 25 avions neufs en 2022, contre 31 en 2021, ainsi que 11 avions d’occasion. Un chiffre très loin des niveaux atteints durant les années 2010. ATR avait par exemple livré 88 ATR 42 et ATR 72 en 2015 et 68 en 2019, l’année précédant la crise du transport aérien liée à la pandémie. Les commandes piquent aussi du nez, passant de 35 en 2021 à 26 en 2022. Le carnet de commandes s’est logiquement atrophié, comptabilisant 160 appareils en 2022 contre 200 en 2021.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]