L'aversion au risque devrait dominer à l'ouverture en Europe

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, l'aversion au risque étant susceptible de se poursuivre sur les marchés avec les incertitudes sur le plafond de la dette américaine et des données macroéconomiques jugées décevantes.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,14% pour le CAC 40 à Paris, de 0,01% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,16% pour l'EuroStoxx 50.

Le président américain, Joe Biden, et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont avancé mardi sur la question du relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, mais le locataire de la Maison blanche a reconnu qu'il restait encore du travail à accomplir, tandis que le "speaker" républicain a déclaré que les deux parties restaient encore éloignées d'un accord.

À l'approche de l'échéance du 1er juin, "une chose dont les investisseurs peuvent être certains, c'est que davantage d'incertitude les attend", a déclaré Saira Malik, directrice des investissements chez Nuveen. Selon elle, une plus grande volatilité sur les marchés d'actions et d'obligations est à prévoir jusqu'à ce que l'issue des négociations soit plus claire.

Côté indicateurs macroéconomiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont enregistré en avril une hausse moins forte que prévu, de 0,4%, signe que les consommateurs commencent à ressentir les effets de la hausse des prix et des taux d'intérêt.

En zone euro, le marché prendra connaissance à 09h00 GMT des chiffres définitifs de l'inflation dans l'espoir d'une confirmation du ralentissement de la hausse des prix.

Les publications d'Elior, Vallourec, Siemens, Commerzbank et Target devraient par ailleurs animer les échanges.

La Bourse de New York a fini en baisse mardi sous le coup de prévisions décevantes de Home Depot et de ventes au détail mensuelles américaines inférieures aux attentes, dans un contexte de risque accru de défaut de paiement des Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 1,01%, ou 336,46 points, à 33.012,14 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 26,38 points, soit 0,64%, à 4.109,90 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 22,16 points (0,18%) à 12.343,05 points.

"On a l'impression que les gens commencent à être un peu plus sensibles à la réussite de (la campagne de) la Fed et le feuilleton en cours sur le plafond de la dette provoque de l'angoisse", a commenté Ken Polcari, directeur de Kace Capital Advisors, en Floride.

Côté valeurs, Home Depot a reculé de 2,15% et pesé sur le S&P-500 après avoir revu à la baisse sa prévision de ventes annuelles et dit s'attendre à un recul plus marqué que prévu de son bénéfice.

Horizon Therapeutics a plongé de 14,17% alors que le régulateur américain de la concurrence devrait déposer un recours en justice pour bloquer son rachat par Amgen pour 27,8 milliards de dollars.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,85% à 30.095,46 points et le Topix, plus large, prend 0,33% à 2.134,29 points à l'approche de la clôture.

L'économie japonaise a progressé de 1,6% sur un an au premier trimestre alors que les analystes anticipaient une croissance de seulement 0,7% sur un an, après une contraction de 0,1% au trimestre précédent.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) recule de 0,20%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,45% et le CSI 300 cède 0,39%.

L'aversion au risque favorise un repli sur le dollar, qui oscille autour d'un pic de cinq semaines (+0,08%) face à un panier de devises de référence.

Contre la monnaie japonaise, le billet vert a touché un sommet de deux semaines à 136,69 yens pour un dollar, tandis que face à la monnaie unique européenne, il a dépassé sa moyenne mobile sur 50 jours pour s'échanger à 1,0866 dollar pour un euro.

Le rendement bons du Trésor américain à dix ans recule de 2,5 points de base, à 3,5245% après les récents indicateurs qui suggèrent un ralentissement de l'économie américaine.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a cependant déclaré que la Fed devra rester "super forte" dans la lutte contre l'inflation, tandis que son homologue de l'antenne de Chicago, Austan Goolsbee, a jugé prématuré tout débat sur une baisse de taux d'intérêt.

Les cours pétroliers sont pratiquement inchangés mercredi, les investisseurs restant prudents après une hausse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, selon les chiffres de l'American Petroleum Institute cités par des sources.

Le Brent cède 0,09% à 74,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,17% à 70,74 dollars.

