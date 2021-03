L’avenir judiciaire de Lubrizol en suspens

Un an et demi après l’incendie gigantesque qui avait frappé les sites de Lubrizol et NL Logistique à Rouen, Lubrizol France, fabricant d’additifs pour lubrifiants, tente d’anéantir la procédure judiciaire dans laquelle il est directement mis en cause. Ce mercredi 31 mars était examinée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris une requête, déposée par Lubrizol, tendant à obtenir l’annulation de sa mise en examen dans ce dossier, provoquant la colère des parties civiles.