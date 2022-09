«L’avenir est aux solutions thermodynamiques et connectées», explique le directeur industriel d’Atlantic Emmanuel Caille

Boom des pompes à chaleur, développements en cours, impact de la pénurie de composants… L’Usine Nouvelle s’est entretenue avec Emmanuel Caille, directeur industriel du groupe Atlantic. Ce champion vendéen, qui produit des solutions de confort thermique et de traitement de l’air (HVAC) sous des marques comme Atlantic et Thermor emploie 12 000 personnes au sein de 30 usines dans le monde, dont la moitié en France, et a réalisé 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021.