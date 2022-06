L'avenir du vaccin Covid-19 de Valneva se joue maintenant

Le drame du vaccin contre le Covid-19 de Valneva est d’arriver à un très mauvais moment. Depuis les pics épidémiques jusqu'au début 2022, la levée progressive des gestes barrières a engendré un retour à la vie normale dans toute l’Europe, malgré les signes actuels de reprise épidémique. Et la couverture vaccinale a atteint un plateau haut, avec presque 86% d’adultes vaccinés au 16 juin 2022, selon le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). En parallèle, « l’offre de vaccins excède la demande pour la première fois depuis le début de la pandémie », décrivait le 14 juin Stella Kyriakides, commissaire européenne de la santé et de la sécurité alimentaire, lors d’un discours au Luxembourg. Ces dernières semaines, la Commission européenne a d’ailleurs revu ses accords avec Pfizer/BioNTech et Moderna pour décaler leurs livraisons de vaccins dans l’Union européenne. Dans ce contexte, l’avenir du premier vaccin français tient à un fil. Son sort, lié au feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et à la résolution du contrat européen de commandes de doses, pourrait être scellé dans les tous prochains jours.

Une approbation en suspens pour un vaccin déjà autorisé au Royaume-Uni

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]