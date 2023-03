L'avenir de la fabrication commence aujourd'hui

Accompagner les nouveaux talents

Le soutien et le développement de nouveaux talents font partie intégrante de l'éthique de norelem depuis de nombreuses années. Qu'il s'agisse de donner aux jeunes membres du personnel l'occasion de travailler sur leurs propres projets à moindre coût, de fournir aux écoles le matériel de démonstration nécessaire ou, simplement, de pouvoir transmettre leurs connaissances à de jeunes employés, tout leur travail est conçu pour soutenir la prochaine génération de l'industrie manufacturière. Pour norelem, il est impératif d'avoir un impact positif et d'assurer l'avenir de l'industrie manufacturière.

En tant que fabricant de composants standard, norelem fournit des composants à un très grand nombre d'industries. Bien que la demande en produits norelem soit très diversifiée, il est parfois difficile de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser sur un produit particulier à partir de la fiche technique d'une page internet. C'est pourquoi, norelem préfère partager ses connaissances et sa vision de l'industrie avec ses clients à un niveau plus personnel, ce qui est beaucoup plus facile lorsqu'il s'agit de nouveaux talents.

Des formations pour tous

Depuis 2016, norelem a pris des mesures plus actives pour faire progresser ses services de développement des compétences, comme la norelem ACADEMY, qui propose des formations à tous les niveaux d'enseignement, de l'enseignement général à l'enseignement professionnel et technique.

La norelem ACADEMY organise également des conférences spécialisées, qui transmettent des connaissances pratiques aux futurs techniciens, ainsi que la production de documents de formation, qui sont créés en coordination avec le programme de l'ACADEMY.

L'offre technique de la norelem ACADEMY est accessible à toute personne intéressée et est entièrement gratuite. Le centre de formation est en constante croissance, avec de nouveaux contenus sur les produits innovants ou les additions aux groupes de produits existants. Pour soutenir les projets, norelem demande une mise en œuvre professionnelle et la qualité requise, mais tout contenu d'apprentissage créé sur les innovations de produits peut être consulté gratuitement.

Transmission du savoir-faire technique

Les conférences techniques font partie intégrante de la transmission des connaissances pratiques aux étudiants. C'est pourquoi norelem s'engage à utiliser son showroom mobile, le norelem SHOWTRUCK, pour aller directement à la rencontre du client lors d'événements universitaires et de salons professionnels, là où ils présentent les nouvelles innovations dans l'industrie manufacturière.

Cela permet à norelem de répondre spécifiquement aux différents besoins techniques, car notre SHOWTRUCK peut fournir des exemples d’applications pratiques dans le domaine de la construction d’appareils ou des formations sur des groupes de produits individuels.

Parce que la numérisation bouleverse le métier d'ingénieur d'études et de fabricant, norelem s'engage à être à l'avant-garde du développement des nouveaux talents et des talents existants. À la fois directement à travers la norelem ACADEMY et les conférences spécialisées ? et indirectement en fournissant les outils nécessaires pour que les talents se développent par eux-mêmes, par exemple en offrant des données CAO gratuites.

Il existe encore un grand potentiel de développement dans l'acquisition et la formation de nouveaux talents. C'est pourquoi, en tant que leader dans ce domaine, norelem s'engage à aider à développer la nouvelle génération de talents et à préparer l'avenir du secteur depuis le commencement.

Contenu proposé par norelem