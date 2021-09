L'avenir d'EDF gelé en plein été

La refonte d’EDF est indispensable. Elle attendra. À la fin juillet, le gouvernement a annoncé geler la réorganisation du groupe en trois entités – nucléaire, hydraulique et renouvelables et services. Elle permettait à la fois de sécuriser la maintenance et le développement du parc nucléaire français en le nationalisant, de dégager des financements pour la transition énergétique de l’entreprise et d’éviter la mise en concurrence des concessions hydroélectriques.