L'autorité suisse des marchés en contact avec Credit Suisse suite aux "Suisse Secrets"

Ces données, qui portent sur des comptes hébergés au Crédit Suisse entre les années 1940 et les années 2010, ont été transmises anonymement au quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung.

Celui-ci les a fait parvenir à l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et 46 médias, dont le Monde, le New York Times et le Guardian.

L'enquête publiée dimanche affirme entre autres que la banque helvétique a pendant plusieurs décennies hébergé les comptes de responsables de violations des droits de l'homme et d'individus et entreprises visés par des sanctions.

"Nous sommes au courant de ces articles", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

"Le respect des réglementations en matière de blanchiment d'argent est au cœur de nos activités de surveillance depuis des années", a-t-il ajouté.

Credit Suisse a déclaré dimanche "rejeter fermement" les accusations portées à son encontre.

Selon le New York Times, les données portent sur plus de 18.000 comptes détenant en tout plus de 100 milliards de dollars.

Les actions de la deuxième plus grande banque suisse, déjà sous pression après une série de scandales et une perte de 1,6 milliard de francs suisses en 2021, s'échangent en légère baisse à Zurich lundi matin.

(Reportage Francois Murphy et Michael Shields, avec la participation de Bartosz Dabrowski à Gdansk; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)