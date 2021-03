L'Autorité bancaire européenne victime d'une cyber-attaque

Le régulateur, qui détient des données sensibles sur les établissements bancaires de l'Union européenne et leurs niveaux d'encours de crédit, a déclaré qu'elle redoublait d'efforts pour se protéger contre une cyber-attaque mondiale exploitant des failles du logiciel de serveur de messagerie de Microsoft.

Elle a précisé que l'attaque n'avait affecté que ses serveurs de messagerie.

L'ABE fait ainsi partie de plusieurs milliers d'organisations qui, en Asie et en Europe, ont été les cibles d'attaques qui, selon Microsoft, utilisent des failles dans différentes versions de son logiciel de serveur de messagerie. Malgré des correctifs d'urgence fournis par Microsoft, les attaques informatiques se poursuivent et le groupe américain a fait savoir qu'il travaillait avec les agences gouvernementales et les sociétés de sécurité pour accompagner ses clients.

(John O'Donnell, version française Matthieu Protard)