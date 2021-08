L'automobile joue la carte de l'économie circulaire

15 jours gratuits et sans engagement

Dauphine, R5, Clio, Zoé… En soixante-dix ans d’existence, les lignes d’assemblage de Renault à Flins (Yvelines) ont vu défiler nombre de modèles iconiques. Mais c’est grâce à un autre champ d’activités que l’usine dessine son futur. Ici, des utilitaires diesel seront convertis à l’électrique ou au biogaz. Là, une ligne de démantèlement améliorera la fourniture en pièces et matières en boucle courte. Elle s’appuiera sur le savoir-faire acquis par le constructeur dans la remise à neuf de pièces mécaniques à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), dont les activités sont transférées cette année à Flins. Dès ce mois-ci, la Re-Factory produira un système de stockage à partir de batteries de seconde vie et reconditionnera ses premières voitures d’occasion. Luca de Meo, le directeur général du groupe, promet que le site générera plus de revenus qu’en assemblant des voitures. Cerise sur le gâteau, Flins vise un bilan carbone négatif en 2030.