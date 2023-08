L'auto en mission diversification en région Centre-Val de Loire

Face aux métamorphoses de l’auto, les fournisseurs et sous-traitants de la région Centre-Val de Loire n’ont pas attendu d’être au pied du mur pour négocier leur virage technologique. À l’instar du groupe Caillau, situé à Romorantin (Loir-et-Cher) et spécialisé dans les systèmes de fixation (clips, colliers de serrage). Il produisait jusqu’à présent des pièces pour les moteurs essence et diesel. «Grâce à notre effort de R&D, 10% du chiffre d’affaires, nous avons développé des produits dédiés aux véhicules hybrides, électriques et pour l’hydrogène», détaille Stéphane Drivon, le président de l’entreprise de 600 salariés, qui réalise un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros.

