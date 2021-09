L'Australie s'apprête à renoncer au contrat de fourniture de sous-marins par Naval Group, selon la presse locale

Naval Group a-t-il perdu le contrat du siècle, qui visait à fournir 12 sous-marins de dernière génération à la Marine australienne ? D’après la presse locale, le gouvernement australien pourrait annoncer sous peu qu’il abandonne purement et simplement le contrat signé en 2016 avec l’industriel tricolore. Canberra se retournerait désormais vers une offre américaine et britannique pour la fourniture de sous-marins à propulsion nucléaire et non plus conventionnelle. Ce revirement de choix technologique serait justifié par la menace grandissante que représente son voisin chinois.