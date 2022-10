L’augmentation du coût de stockage jette un coup de froid sur les filières des fruits et légumes

«Endives, pommes, kiwi, poires… Après la récolte, généralement au cours des mois de septembre et d’octobre, il faut conserver le produit pendant quelques mois à 0°C afin de le fournir au consommateur sur l’ensemble de l’année. Ces activités de stockage sont énergivores par nature», explique Laurent Grandin, le président d’Interfel, qui regroupe tous les maillons de la filière des fruits et légumes. Or, pour nombre d’entreprises, les contrats d’électricité arrivent à échéance à la fin de l’année... Le tout dans un contexte de forte inflation des prix.

