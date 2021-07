L'Atlético s'offre Rodrigo De Paul, Monaco Ismail Jakobs

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Reuters Photographer Rodrigo De Paul est enfin récompensé de ses belles saisons en Serie A./Photo prise le 3 juillet 2021/REUTERS/Reuters Photographer

Avec la fin de l'Euro mais aussi de la Copa America, le mercato va s'emballer en attendant la reprise des différents championnats en août. La grosse annonce du jour vient d'Espagne puisque l'Atlético de Madrid a officialisé la signature de Rodrigo De Paul (Udinese), auteur d'une très bonne Copa avec l'Argentine, contre un chèque de 35 M d'euros. Pour rester du côté de la Liga, on a appris que le FC Barcelone s'opposait fermement à un départ d'Antoine Griezmann vers les Colchoneros tandis que Raphael Varane (Real Madrid) se rapprocherait de Manchester United. Dans l'Hexagone, l'AS Monaco a annoncé l'arrivée de Ismail Jakobs (7 M€), pépite allemande de Cologne. Mitchel Bakker (PSG) fait quant à lui le chemin inverse en quittant la France pour le Bayer Leverkusen, pensionnaire de Bundesliga. Sinon, l'OGC Nice s'active ces derniers jours sur le marché des transferts et est entré dans la danse pour Jérémie Boga. Le dossier s'annonce compliqué vis-à-vis de l'Ivoirien car la concurrence est rude (OM, Atalanta...) et l'indemnité demandée par Sassuolo élevée. Pour conclure, petit mot sur l'Olympique de Marseille justement qui attend les signatures de Luan Peres (arrivé dans le Sud) et William Saliba dans les prochains jours.