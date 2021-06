L'ASVEL rejoint Dijon en finale

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ina Fassbender Les deux clubs s'étaient déjà affrontés cette année en finale de la Leaders Cup, remportée par Dijon au mois de février. /Photo prise le 24 juin 2009/REUTERS/Ina Fassbender

Opposé à Strasbourg, l’ASVEL s’est qualifié jeudi pour la finale du Final Four de Jeep Elite. Lyon-Villeurbanne s’est facilement imposé (83-67) face aux Alsaciens. Vainqueur en 2019, l’ASVEL espère conserver son titre, non décerné en raison de la pandémie. Mené de neuf points à la fin du premier quart-temps, Strasbourg n’est pas parvenu à combler ce retard. Grâce à un joli 55% au tir, l’ASVEL a décroché sa qualification et tentera de remporter le 20e titre de son histoire. Plus tôt dans la journée, Dijon a disposé de Monaco (79-68) dans l’autre demi-finale du championnat de France. En tête à la fin de la saison régulière, la JDA disputera la première finale de son histoire. Après un très bon premier quart-temps (29-14), les Dijonnais ont parfaitement géré leur avance tout au long de partie. Auteur de 22 points, Axel Julien termine meilleur marqueur de son équipe. L’ASVEL et Dijon s’affronteront samedi après-midi pour décrocher le titre.