L'assureur Alan a racheté l'américain Jour pour lancer une offre consacrée à la bonne santé mentale des salariés

15 jours gratuits et sans engagement

Ce n’est pas tous les jours qu’on entend un dirigeant de start-up parler de ses difficultés ou de ses fragilités sans fard. Des années de « storytelling de winners » sont passées par là, de sorte qu’on écoutait autrement Charles Gorintin, co-fondateur et CTO d’Alan, témoigner de sa dépression. Jeune homme à qui tout souriait - un diplôme de Berkeley, un poste chez Instagram et la vie californienne -, il se retrouve confronté à la dépression, après un temps de déni où, comme tant d’autres, il se persuade que ça ne peut pas lui arriver puisqu’il a tout ce qu’il a toujours voulu. « Ce que j’ai retenu de tout ça, c’est que la santé mentale est un sujet tabou, dont il est pourtant indispensable de parler. On ne sait pas vers qui se tourner, ni comment se soigner » synthétise-t-il.