L'assouplissement sanitaire en Chine amplifie le regain d'optimisme

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi au lendemain de sa meilleure séance depuis plus de deux ans et demi et les Bourses européennes, Londres exceptée, progressent à mi-séance, l'annonce d'un assouplissement des restrictions sanitaires anti-COVID en Chine prolongeant le regain d'appétit pour le risque provoqué par les chiffres jugés rassurants de l'inflation américaine.