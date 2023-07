L'Asie élargit ses capacités de stockage de GNL

SINGAPOUR/TOKYO (Reuters) - Les Etats de toute l'Asie renforcent leurs politiques de stockage de gaz naturel, afin d'éviter un nouveau choc d'approvisionnement similaire à 2022.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie avait fait s'envoler les cours du gaz naturel liquéfié (GNL), dont l'Asie est un important consommateur.

Le ministre japonais de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura, a déclaré mardi que le pays, premier importateur mondial de GNL, allait lancer cette année un système de réserves de GNL afin de sécuriser les ressources en gaz.

Cette réserve serait similaire à la réserve stratégique de pétrole du Japon, l'une des plus importantes au monde.

Le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) sélectionne actuellement des entreprises qui achèteront et stockeront du GNL, avec un volume cible d'environ 70.000 tonnes de GNL par mois entre décembre et février, a déclaré un fonctionnaire du ministère à Reuters.

En Inde, le président du Conseil de régulation du pétrole et du gaz naturel a déclaré au début du mois que le pays devrait construire des installations de stockage du gaz naturel pour accumuler des stocks lorsque les prix sont bas.

Début juillet, l'entreprise d'Etat chinoise CNOOC a achevé la deuxième phase de construction d'un projet de stockage de gaz d'une capacité de 10 milliards de mètres cubes dans la province de Guangdong, selon le média d'État Global Times.

La Chine également annoncé en mars 2022 vouloir plus que doubler sa capacité de stockage de gaz et de GNL pour atteindre 55 à 60 milliards de m3 d'ici 2025, soit 13% de sa consommation totale de gaz.

La Corée du Sud et Taïwan, respectivement troisième et quatrième importateurs mondiaux de GNL, souhaitent aussi augmenter leurs stocks de gaz.

L'entreprise publique taïwanaise CPC Corp détient actuellement environ 11 jours de la consommation de gaz de Taïwan, une durée qui sera portée à au moins 14 jours en 2027, a déclaré le ministère des affaires économiques vendredi.

La Corée du Sud construit une sixième installation de stockage de GNL dans la ville portuaire de Dangjin, à l'ouest du pays.

Le pays dispose de neuf jours de consommation hivernale de GNL en stock, et conserve une "grande quantité" de gaz en plus de ces réserves, a déclaré un fonctionnaire sud-coréen proche du dossier.

(Reportage Yuka Obayashi, Andrew Hayley, Joyce Lee, Ben Blanchard, Nidhi Verma, rédaction Emily Chow, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)