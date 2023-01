L'art et la matière selon Mihaly

Le musée parisien du Quai Branly - Jacques Chirac propose un parcours de visites, adapté aux personnes handicapées et malvoyantes, présentant les grands espaces géographiques dont proviennent les collections du musée. S'inscrivant dans un mobilier recouvert de cuir, de forme organique, cet espace intitulé la “rivière” rassemble des textes en braille, des bas-reliefs tactiles et des écrans adaptés à différents handicaps.

Depuis début janvier, quatre éléments tactiles crées par la start-up Mihaly y sont visibles. Composés de polymères UV directement déposés sur des plaques d'aluminium de 70 x 40cm ces éléments en 3D multi-couleur haute résolution sont des reproductions de matières et d’objets réinterprétés pour répondre à l'accessibilité universelle (voyants, malvoyants et non-voyants) dans les musées.

Ils représentent un carreau de revêtement en céramique iranien datant du 19e siècle, une peau de bison peinte du 18e siècle (Amérique), une figure d’ombres en cuir peint du 18e siècle (Chine) et un sac en cuir et perles de verre du début du 20e (Nigéria).

“Nous rendons accessibles des œuvres et participons ainsi à populariser l’art et la culture. Cette technologie permet également de montrer des pièces trop fragiles pour être touchées ou exposées au grand public et à la lumière ”, précise Jean-Marie Campiglia, l’un des trois fondateurs de Mihaly.

Des outils fabriqués en interne

Les reproductions ont été réalisées grâce à la technologie 3D Surfacique. Ce procédé dont le nom a été inventé par la start-up est une technologie de fabrication additive multi-matériaux et multi-couleur haute résolution qui assure une stabilité des couleurs et une très grande précision 3D géométrique. Elle permet d'adresser la production numérique à la demande, de l’unité à la série industrielle du petit au grand format jusqu’à 3m². “Nous avons développé nous-même un scanner, actuellement à l’état de prototype avancé, car nous n’en avons pas trouvé sur le marché nous permettant de scanner des tableaux et de grandes surfaces murales. Un grand groupe de cosmétiques nous a par exemple demandé de scanner des tissus pour les apposer sur des boîtiers. Personne n'était en mesure de nous proposer un scanner qui puisse à la fois capter la surface, la matière et les couleurs du tissu à scanner tout en étant facilement déplaçable et à haute résolution. Nous l'avons donc conçu nous-même”, précisent les fondateurs de Mihaly. Ils sont ainsi en mesure de gérer ensuite aisément les fichiers numériques et de modifier les couleurs selon leur volonté et les besoins du projet. Vient enfin l’impression réalisée sur des imprimantes 2D à plat 3 axes qui ont été adaptées pour prendre en charge différents matériaux.

Les pièces exposées au Quai Branly entrent dans le cadre d'un mécénat sponsorisé par le lunettier italien Luxottica. “ Grâce à nos technologies, les mécènes peuvent contribuer à la médiation culturelle dans les musées, avec un impact sociétal évident”, précisent les cofondateurs de la start-up.

Installée au cœur de l’institut d’optique et à proximité des grands centres de R&D du plateau de Saclay, Mihaly a été créée en 2020. Elle est le fruit de l’expérience de ses trois fondateurs, Jean-Marie Campiglia, Christophe Leynadier et Frédéric Vauchel-Durel, spécialisés dans les technologies 3D et de fabrication additive et passés par les départements de R&D d’entreprises telles que Matra, Dassault et Danone. Sa mission : développer une solution industrielle permettant de produire des éléments de décoration personnalisables en 3D à forte valeur ajoutée esthétique.

“Grâce à la 3D Surfacique nous explorons des marchés qui vont de la décoration de produits pour l’industrie du luxe à la décoration intérieure en passant par des applications pour l'industrie aéronautique”, notent les dirigeants de la start-up.