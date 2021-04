L’armée de l'Air anticipe ses commandes pour soutenir Airbus Helicopters

La commande de huit hélicoptères Caracal pour un montant de 300 millions d’euros va permettra de garantir une charge de travail équivalente à 960 emplois pendant trois ans au sein de l’industriel des Bouches-du-Rhône et ses sous-traitants. De son côté, l’armée de l’Air disposera plus rapidement d’appareils plus modernes.