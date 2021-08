Maersk prend la route du biométhanol pour propulser ses conteneurs à moindre coût carbone

L’armateur danois A.P. Moller - Maersk, premier opérateur mondial de fret maritime, a choisi le bio-méthanol pour propulser ses futurs porte-conteneurs. Ces énormes navires qui sillonnent les mers du monde sont devenus le symbole d’une mondialisation aussi peu sobre en carburant qu'en émissions de CO2 (90 millions de tonnes de CO2 en Europe). Pour changer sa mauvaise image et se préparer aux règles de plus en plus drastiques sur la voie de la neutralité carbone, il a commandé huit porte-conteneurs qui seront construits par le coréen Hyundai Heavy Industries (HHI) et auront une capacité de 16 000 conteneurs EVP (équivalent vingt pieds). Dans son communiqué, l’entreprise annonce qu’une option pour quatre navires supplémentaires est inscrite dans l’accord avec le chantier naval coréen. Maersk prévoit de faire voguer un premier porte-conteneur utilisant ce carburant au premier trimestre 2024.