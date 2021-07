L'Argentine rejoint le Brésil en finale après une séance de tirs au but contre la Colombie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Henry Romero La détermination de Lionel Messi après avoir transformé son tir au but./Photo prise le 7 juillet 2021/REUTERS/Henry Romero

La nuit dernière, Argentine et Colombie se retrouvaient pour la deuxième demi-finale de la Copa America. Favorite sur le papier, l'Albiceleste l'a confirmé sur le terrain en ouvrant le score dès la 7ème minute. C'est Lautaro Martinez qui a marqué après un gros travail de Lionel Messi, déjà auteur de sa cinquième passe décisive dans la compétition. Par la suite, c'est un duel très physique que se sont livrés les joueurs. Les Colombiens notamment ont multiplié les fautes sur Messi, qui a fini avec la malléole en sang. Finalement, les Cafeteros sont parvenus à égaliser grâce à un exploit individuel de Luis Diaz (60ème), bien aidé par une défense argentine apathique. Du coup, les deux nations se sont départagées après une séance de tirs au but. Cuadrado et Messi, premiers tireurs de leur équipe, ont transformé leur tentative. Puis c'est Emiliano Martinez qui a fait la différence. Le portier des Ciel et Blanc a stoppé les tirs de Sanchez, Mina puis Cardona tandis que seul De Paul a manqué le cadre parmi ses coéquipiers. Résultat, l'Argentine s'impose 1-1 (3-2 aux tirs au but) et rejoint le Brésil en finale.