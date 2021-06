L'Arabie saoudite veut lancer une deuxième compagnie aérienne nationale

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salman, a annoncé mardi un projet de lancement d'une deuxième compagnie aérienne nationale. /Photo d'archives/REUTERS/Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court

La presse officielle saoudienne n'a pas donné de précisions sur le calendrier possible et les modalités de la création d'une telle compagnie, indiquant seulement qu'elle permettrait à l'Arabie saoudite de s'ériger à la cinquième position du classement mondial du trafic aérien.

Mohammed ben Salman, qui pousse pour que la plus importante économie du Golfe augmente ses revenus hors pétrole d'ici 2030, ambitionne e créer un carrefour logistique reliant trois continents. "Cela va aider d'autres secteurs comme le tourisme (...) pour atteindre leurs objectifs nationaux", a-t-il dit, selon des propos rapportés par l'agence de presse SPA.

Faire du royaume un carrefour logistique mondial, en développement les ports et les réseaux ferroviaires et routiers, permettrait de porter de 6% à 10% la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) de l'Arabie saoudite, selon SPA.

La mise sur pied d'une nouvelle compagnie aérienne permettrait d'accroître à plus de 250 le nombre de destinations internationales desservies depuis l'Arabie saoudite et de doubler les capacités de fret à plus de 4,5 millions de tonnes, a ajouté l'agence de presse officielle.

(Reportage Nayera Abdallah et Alaa Swilam, rédigé par Ghaida Ghantous et Marwa Rashad; version française Jean Terzian)