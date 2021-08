L’après COVID-19 : une opportunité pour les industriels lituaniens

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite M.Janulevicius - Président de la Confédération des industriels lituaniens(LPK)

France-Lituanie : une relation à fort potentiel !

En 2020, la France était le 12ème plus important marché d'exportation des produits lituaniens et le 10ème fournisseur d'importations lituaniennes. Concernant les services, la France s’était classée au 3ème rang des marchés d'exportations lituaniennes et constituait le 14ème fournisseur d'importation de services. Cependant le potentiel des échanges entre la France et la Lituanie est encore bien plus important. Ainsi, dans l'enquête Doing Business 2020 de la Banque mondiale, qui évalue les conditions des affaires, la Lituanie occupe la 11ème place sur 190 pays du monde. Par conséquent, la France, qui dispose d'un énorme potentiel économique, scientifique et technique, a une excellente occasion d'exploiter les atouts de la Lituanie en matière de localisation, d'infrastructures, d'énergie, de capital humain, de formation professionnelle et scientifique pour une coopération future.

Selon M. Janulevicius, Président de la Confédération des industriels lituaniens (LPK), « La LPK entretient des relations de longue date avec notre homologue français, le Medef, et au fil des ans, nous avons participé à divers projets communs. Par exemple, nous coopérons avec la France dans le cadre de "Business Europe", qui relie les organisations professionnelles de 34 pays européens. Notre objectif est d'équilibrer la réglementation au sein de l'UE et de protéger l'industrie et les fabricants européens contre la concurrence agressive non européenne, qui fausse le marché commun. »

La Lituanie a donc toutes les chances de devenir un hub de production pour les industriels français et européens. L'une des principales qualités des fabricants lituaniens est leur flexibilité et leur savoir-faire. La plupart des sociétés d'ingénierie lituaniennes sont des PME pour lesquelles il est facile de se réorienter rapidement et de s'adapter aux besoins des clients, de produire aussi bien en petites qu'en grandes quantités, de s'adapter à la situation et aux tendances globales. En outre, la Lituanie possède de nombreux atouts en matière de business, similaires à celles de l'Europe du Nord : des relations commerciales polyvalentes et fiables, une main-d'œuvre motivée et hautement qualifiée, un haut niveau de qualité ou encore d’importants moyens alloués à l'innovation. Un constat qui s’illustre dans les dépenses de R&D qui ont augmenté de manière significative au cours des dix dernières années.

Autre raison de travailler avec la Lituanie : sa situation géographique pratique en tant que pays de transit. Les délais de livraison sont relativement courts : de deux à quatre jours pour toutes les directions en Europe avec un système de transport bien développé (aéroport international, port maritime, transport ferroviaire, transport routier).

Enfin, les sociétés d'ingénierie lituaniennes sont pleinement intégrées dans l'industrie 4.0 et possèdent une grande expérience de la collaboration avec les entreprises automobiles en Europe. La transformation numérique, les innovations, la R&D, l'automatisation sont intégrées dans les processus et sont élevées au rang de priorité par l'État et le ministère de l'Économie.

Transition énergétique : la France, un exemple à suivre pour La Lituanie

La Lituanie observe de près la manière dont la France met en œuvre ses politiques en faveur du développement durable. Cinq ans après l'Accord de Paris, les gouvernements et les entreprises, poussés par l'urgence de décarboner massivement les activités économiques et industrielles, misent de plus en plus sur l'hydrogène renouvelable et bas carbone.

La France, pour sa part, a présenté en 2020 une stratégie nationale de développement de l'hydrogène bas carbone dont l'enjeu écologique, technologique et économique est de créer et de structurer une filière industrielle française de pointe, compétitive au niveau international.

En juillet dernier, la Commission européenne a publié son paquet « Fit-for-55 ». Son objectif étant d'aligner l'arsenal législatif européen sur la nouvelle ambition européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030.

Une économie lituanienne résolument tournée vers l’avenir

Aujourd’hui, l'Europe et la France étudient activement des propositions visant à renforcer le tissu industriel et la compétitivité des États membres de l'UE, en ramenant la fabrication sur le sol européen. L'UE doit mener une politique industrielle ambitieuse. Ses fabricants, fournisseurs et autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement ont besoin de mesures pour renforcer l'économie de l'UE et concurrencer d'autres régions du monde, comme l'Inde, les États-Unis, qui ont fait de leurs industries une priorité de l'agenda politique. Il est nécessaire de réfléchir à la manière de renforcer la compétitivité de l'industrie européenne, et de protéger les infrastructures et les technologies stratégiques de l'UE, qui donnent souvent à l'industrie européenne un avantage concurrentiel.

Ainsi, malgré les difficultés liées à la pandémie, les entreprises ont des défis à relever, mais aussi des opportunités à saisir pour penser et mettre en œuvre la transformation numérique et verte. L'économie de la Lituanie étant relativement petite, elle est suffisamment flexible pour être transformée en douceur. « Nous comprenons que le green deal est une véritable opportunité pour notre économie. Même sans ressources en Lituanie, nous pouvons créer de la valeur ajoutée dans notre pays en produisant de la chaleur verte et du froid vert à partir d'électricité verte », a déclaré M. Janulevicius.

Il serait très erroné de penser que le « Green Deal » ne représente qu’une contrainte pour les entreprises. En réalité, il s'agit d'une opportunité pour toutes les entreprises européennes, y compris lituaniennes, de se transformer, de changer de stratégie afin de créer de nouveaux emplois et d'assurer le bien-être de toute la société dans un environnement vert et sain.

La décision de la Commission européenne de renouveler la stratégie industrielle offre une grande opportunité. Cette mesure de la CE est fondée sur la nécessité d’avoir des ambitions pour l'industrie européenne en phase avec les nouvelles réalités de l'après-crise du COVID-19 et de favoriser la transition vers une économie plus durable, numérisée, résiliente et compétitive au niveau mondial.

Pour plus d’informations sur l’ingénierie lituanienne, cliquez ici :

https://www.verslilietuva.lt/en/en-savoir-plus-sur-les-competences-dingenierie-des-entreprises-lituaniennes/

Aviez-vous déjà entendu parler de l'industrie lituanienne ? Dites-nous en plus et aidez-nous à nous améliorer !

Contenu proposé par LITHUANIA