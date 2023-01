L’approvisionnement en composants électroniques se détend... sauf pour l’automobile et l’industrie

Dans son nouveau rapport Commodity IQ, publié le 10 janvier 2023, Supplyframe, une plateforme américaine de suivi de la chaîne logistique en électronique, relève, pour la première fois depuis plusieurs trimestres, une atténuation sensible des tensions d’approvisionnement, avec un allègement des prix et un raccourcissement des délais de livraison. La détente concerne tous les composants, à l’exception des puces fabriquées dans des technologies matures (20 nanomètres et plus) comme les microcontrôleurs, les composants électroniques de puissance, les capteurs, les Mems ou les circuits intégrés analogiques.

[...]