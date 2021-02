L’API Findit : intégrez les données de vos équipements et optimisez vos coûts

À quels besoins répond le boîtier Findit ?

Dans le secteur de la supply chain, l’agriculture, l’industrie ou celui du transport, nombreux sont les professionnels devant jongler entre plusieurs interfaces afin de suivre et gérer leur activité. L’alternance entre les différentes solutions n’est pas sans conséquence : elle va fréquemment de pair avec une perte de temps notable et de productivité. Plus problématique encore, elle peut occasionner la perte d’informations aussi utiles que précieuses.

Enfin, la multiplication des interfaces complexifie l’analyse globale des données. Cela influe sur les prises de décision relatives aux équipements.

L’échangeur de données Findit, un outil de synchronisation qui optimise la prise de décision

Les données émanant des boîtiers connectés Findit sont consultables depuis un portail web dédié, accessible 24 h/24 et 7 j/7. Pour faciliter leur exploitation, elles peuvent être transférées et intégrées automatiquement dans vos logiciels internes de gestion de parc, TMS, ou même sur un site web. Vous obtenez ainsi une vue globale de toutes les données complémentaires dont vous avez besoin depuis une seule et unique plateforme. À l’inverse, vous pouvez aussi injecter les données de votre système dans le portail Findit afin, par exemple, de mettre à jour votre parc d’équipements.

Quelle que soit la solution choisie, vous avez donc la possibilité d’optimiser les flux de données et de localiser aisément tous vos actifs (et le statut associé). L’historique des déplacements est également accessible en quelques clics. Le reporting, tout comme la prise de décision en temps réel, se voient ainsi facilités.

Cette centralisation des informations, qui permet de gagner du temps, est rendue possible par un outil spécifique : l’API Findit, un échangeur de données ultra-performant.

Comment mettre en place le dispositif ?

Votre temps est précieux et cela, nos concepteurs l’ont bien compris. L’installation du dispositif a donc été pensée pour être la plus rapide possible. Moins de deux heures sont généralement suffisantes pour effectuer le transfert de données. De cette manière, l’impact sur les activités ainsi que sur leur suivi est limité au strict minimum.

Selon la structure, le transfert des données peut être opéré de différentes manières :

Vous disposez d’un service informatique

Nos équipes peuvent vous fournir les données Findit brutes et votre service les intègre dans les logiciels utilisés au sein de l’organisation.

Vous ne disposez pas d’un service informatique et/ou vous souhaitez déléguer l’installation

Dans ce cas, notre équipe intègre les données directement votre logiciel, votre TMS, ou votre outil de gestion de parc. Un système de connecteurs permet de faciliter l’opération. Le processus est le suivant :

Les connecteurs vont récupérer vos données à la source, soit le datacenter sécurisé de Total. Ils rapatrient les informations chez les clients. Les données, qui sont structurées pour faciliter leur intégration (JSON), sont ensuite transférées dans l’outil choisi.

Facile à mettre en œuvre et couvert par la bonne application des règles RGPD, ce mode de transfert a déjà été testé et approuvé pour plusieurs solutions reconnues. Il offre aussi d’excellents résultats pour les ERP personnalisés.

Avant chaque installation, nos experts prennent le temps d’analyser votre projet et vous aident à choisir la solution la plus adaptée pour répondre à vos attentes.

Pour mieux comprendre :

Bon à savoir

L’échangeur de données est une option. Elle peut être souscrite en complément de l’offre de géolocalisation Findit - « Où est mon équipement ? ».