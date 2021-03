L’ANSM lie un risque de troubles très rares de la coagulation avec le vaccin AstraZeneca, l’Europe enquête

Suite à neuf cas en France de thromboses rares et graves, qui ont conduit à deux décès chez des personnes vaccinées via AstraZeneca, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) suggère un lien possible et direct avec le vaccin. C’est ce qui est ressorti du dernier rapport de pharmacovigilance de l’ANSM, en date du 26 mars.