L’Anses interdit les principaux usages de l'herbicide S-métolachlore et réautorise la phosphine

Ce sont les concentrations trop élevées de dérivés chimiques du S-métolachlore, troisième herbicide le plus utilisé en France, dans les eaux souterraines qui ont poussé l’Anses à agir. L’Agence, dans plusieurs décisions publiées jeudi 20 avril, a indiqué interdire les principaux usages du principe actif employé principalement sur les cultures de maïs, de soja ou de tournesol. Un délai de six mois est accordé aux produits contenant du S-métolachlore. Ils pourront ainsi être distribués et vendus jusqu’au 20 octobre 2023, tandis que les stocks de ce pesticide pourront être utilisés jusqu’au 20 octobre 2024.

