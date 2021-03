L’Anses et l’ANSM rassemblent certaines de leurs équipes à Lyon

La pandémie ne ralentit pas le développement du biodistrict de Lyon (Rhône). Alors que le projet d’implantation de l’académie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) poursuit sa maturation, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vont regrouper certaines de leurs activités scientifiques et cohabiter dans un même bâtiment de 8 300 m² à Lyon.