L’Anses confirme un lien entre l’exposition alimentaire aux nitrates et nitrites et le risque de cancer colorectal

Parlementaires, industriels et associations attendaient ses conclusions de pied ferme. L’Agence nationale de sécurité alimentaire (Anses) a rendu public mardi 12 juillet son dernier avis portant sur l’évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrites. Le constat est sans appel: l’agence publique «invite à réduire l’utilisation de nitrites au strict nécessaire», ce «par des mesures volontaristes en limitant l’exposition par voie alimentaire». Surtout, pour la première fois, l’Anses «confirme l’existence d’une association entre le risque de cancer colorectal et l’exposition aux nitrates et nitrites, qu’ils soient ingérés par l’eau de consommation, ou par la viande transformée», après analyse de publications scientifiques en cancérologie parues depuis les travaux de l’Efsa (2017) et du Circ (2018).

