L'année 2022 de l'industrie c'est fou : en février, poncho d'invisibilité et briques en bouse d'éléphants

Le poncho qui rend invisible

La cape d’invisibilité dans "Harry Potter", vous connaissez ? Le cabinet de design allemand WertelOberfell et l’Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la micro-intégration (IZM) se sont grandement inspirés de cet objet magique pour leur poncho lumineux baptisé Ignotum ("inconnu" en latin). La grille de LED lumineuses appliquée sur le vêtement et ses motifs incurvés parviennent à duper les logiciels de reconnaissance faciale dans deux cas sur trois : ceux-ci indiquent alors que le porteur n’est humain qu’avec «33% de chances». D’après ses créateurs, ce projet vise à attirer l’attention du public et des autorités sur l’usage et l’ampleur de la vidéosurveillance.

(Re)lire cet Industrie c'est fou

Des briques en bouse d'éléphants

Sauver la planète avec des excréments. Tel semble être l’objectif de l’architecte thaïlandais Boonserm Premthada, qui fabrique des briques à l’aide de bouses d’éléphant. Ces mammifères ingèrent chaque jour près de 200 kg de plantes, ce qui rend leurs selles particulièrement riches en fibres. En les mélangeant avec du ciment et de l’eau, on obtient des briques plus légères, mais suffisamment solides pour être utilisées dans le BTP. Une alternative écologique qui séduit jusqu’en France : ce projet sera exposé cet été à Versailles (Yvelines), à l’occasion de la deuxième Biennale d’architecture et de paysage de la région.

(Re)lire cet Industrie c'est fou