L'Angleterre leader en battant l'Irlande, l'Italie écrase l'Écosse

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Action Images L'Angleterre est invaincue dans ses trois premiers matchs du tournoi des Six Nations U20./Photo prise le 17 novembre 2012/REUTERS/Action Images

À l'issue de la troisième journée du tournoi des Six Nations U20, l'Angleterre prend seule la tête du groupe après son succès face à l'Irlande (25-14). Après un essai transformé de Brantingham qui leur a permis de prendre l'avantage à la pause (7-0, MT), les hommes de Jon Callard ont accéléré au retour des vestiaires pour prendre une avance confortable par l'intermédiaire de Richards (45', 54') et Riley (64'). Le bon retour des Irlandais en fin de match n'a pas suffi et les Anglais décrochent aussi le bonus offensif pour distancer leurs adversaires du soir à cinq longueurs au classement. Plus tôt dans la journée, l'Italie a démoli une maigre équipe d'Écosse (43-3) en inscrivant six essais. Les Transalpins enregistrent leurs cinq premiers points pour passer devant le Pays de Galles à la quatrième place, tandis que les Écossais restent bons derniers.