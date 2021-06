L'Angleterre bat l'Allemagne et ses vieux démons et verra les quarts de l'Euro

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Les joueurs anglais célèbrent la victoire avec leurs fans venus en nombre à Wembley./Photo prise le 29 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

En fin d'après-mdi, l'un des gros chocs de ces huitièmes de finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Allemagne avait lieu. Dans un stade de Wembley chaud bouillant et acquis à la cause des Anglais, évidemment, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence aux cours des 45 premières minutes. Malgré quelques grosses situations comme un face à face manqué par Werner (34'), pourtant magnifiquement servi par Havertz, ou bien une opportunité pour Kane dans le temps additionnel (45+2') que Hummels a héroïquement sauvé, les 22 joueurs sont rentrés aux vestiaires dos à dos. Lors du second acte, les Allemands ont d'abord dominé, ne manquant l'ouverture du score que grâce à la présence de Pickford sur une volée parfaite de Kai Havertz. Puis après une grosse phase d'observation, les Three Lions ont fait la différence et grâce à Raheem Sterling d'abord. L'ailier de Manchester City a ouvert le score de près après un très bon service de Luke Shaw (75'). Un peu plus de dix minutes après ça, Harry Kane, muet jusqu'ici dans cet Euro, a doublé la mise de la tête suite à un centre millimétré de Jack Grealish. Score final 2-0 pour l'Angleterre qui vainc enfin ses démons de la phase finale et retrouvera l'Ukraine ou la Suède en quarts de finale.