L’ancien patron d’EDF Marcel Boiteux s'est éteint à l'âge de 101 ans

Il aura passé plus de 40 ans chez EDF. L’ancien patron de l’énergéticien français Marcel Boiteux est décédé mercredi 6 septembre à l’âge de 101 ans. Entré dans le groupe en tant qu’ingénieur en 1949 pour travailler à la tarification de l’électricité, ce diplômé de l’Ecole normale supérieure et de Science Po devient directeur des études économiques puis directeur général adjoint. En 1967, il accède au poste de directeur général d’Electricité de France puis, entre 1979 et 1987, il préside le conseil d’administration de l’entreprise avant de devenir président d’honneur.

