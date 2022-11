L'AMF donne son feu vert au projet de renationalisation d'EDF

Le gouvernement s'apprête à mettre la main sur EDF. Dans un communiqué publié mardi 22 novembre, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a jugé conforme aux règles boursières le projet de rachat complet de l'énergéticien lancé début octobre par l'Etat français. Cette déclaration de conformité, étape clé du processus au terme duquel l'Etat pourra racheter sur le marché les 16% du capital qu'il ne détient pas encore, a pris plus de temps que prévu en raison notamment d'échanges avec EDF au sujet des conditions dans lesquelles le conseil d'administration du groupe a recommandé l'offre de l'Etat, avait expliqué la semaine dernière à Reuters une source proche du dossier.

Une majorité des administrateurs ayant pris part au vote avaient jugé le 27 octobre que l'offre de l'Etat à 12 euros par action et 15,52 euros par obligation convertible (Oceane), permettait aux actionnaires minoritaires de céder leurs titres à un prix jugé équitable par un expert indépendant. Mais certains minoritaires, parmi lesquels des actionnaires salariés, avaient contesté ce vote en faisant notamment valoir que le PDG sortant, Jean-Bernard Lévy, avait été nommé par l'Etat et n'aurait donc pas dû prendre part au vote.

Une dette record

Estimée à un peu plus de 9,6 milliards d'euros, la renationalisation d'EDF devrait permettre au groupe de mener à bien ses projets, malgré la limitation des tarifs de l'électricité et la baisse de sa production nucléaire. L'enjeu est de taille : l'explosion des prix de l'énergie engendrée par la guerre en Ukraine rend d'autant plus essentiel le bon fonctionnement des réacteurs français. Le gouvernement prévoit déjà de faire construire à l'énergéticien six EPR de nouvelle génération d'ici à 2035, en dépit d'une dette record qui pourrait franchir les 60 milliards d'euros en 2022. Le nouveau PDG du groupe Luc Rémont, qui doit officiellement être nommé en conseil des ministres ce mercredi, a du pain sur la planche.

Avec Reuters (Marc Angrand, édité par Tangi Salaün et Sophie Louet)