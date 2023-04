L’AMF dit « non à la fausse consigne »

Le titre est éloquent : « Non à la fausse consigne ». Conséquente, la liste des dix signataires qui, comme Amorce ou le Cercle national du recyclage (CNR), se sont associés à l’Association des maires de France (AMF) peut donner un aperçu de l’importance de la prise de position sur un sujet toujours aussi épineux : la consigne pour recyclage. Un pavé dans la mare pour Bérangère Couillard. Pour mémoire, la secrétaire d'État à l'Écologie pilote, depuis le mois de janvier, une concertation sur la consigne pour recyclage des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) et des emballages de boissons jusqu’au mois de juin. Du côté de Citeo, objet de critiques acerbes, il semble urgent d’attendre. Face à l’avalanche et la nature des mesures envisagées, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) « se donne le temps de la réflexion » pour mieux livrer une réponse argumentée. Il faut dire que les élus locaux, entre « arnaque intellectuelle », « greenwashing », « victoire des lobbys », « manne financière » et « démantèlement » du service public de gestion des déchets (SPGD) et rupture d'égalité, n’y sont vraiment pas allés avec le dos de la cuillère.

Propositions

A l’origine de 14 propositions présentées comme des « solutions » pour « lutter efficacement contre la pollution des emballages plastiques », les signataires entendent établir un « front uni » contre le « projet de fausse consigne, qui serait non pas pour réemploi mais pour recyclage. » Dans la continuité des prises de position antérieures, les élus locaux estiment que « les seuls bénéficiaires » de la consigne pour recyclage « seraient les producteurs pour un gain estimé de plusieurs centaines de millions d'euros par an. » La première proposition vise ainsi à diviser le nombre de bouteilles en plastique par deux. Promotion de l'eau du robinet, fontaines, vrac, réemploi ou consigne permettraient de mettre en œuvre cette disposition de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec).

Mobilisation

Simplification et généralisation du geste de tri « partout, pour tous et tout le temps » grâce à la mobilisation massive des Français et des outils de gratification ainsi qu'une adaptation des modalités de collecte peuvent doper la performance, la « tarification incitative » étant un vrai levier. Adressée en particulier à Citeo, la cinquième proposition veut « rendre les objectifs plus ambitieux et plus contraignants pour les éco-organismes en matière de collecte sélective et de tri de tous les emballages plastiques ». Divers points concernent le projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) et la stratégie européenne en matière de prévention des déchets. La dixième proposition évoque en particulier une « rationalisation des résines et adjuvants » et voudrait des « échéances d’interdiction des plastiques les moins vertueux ».

Pollution

Sur le principe de la REP ou d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) dite amont, une « forme d’éco-contribution » touche « les produits mis sur le marché ne bénéficiant d’aucune collecte sélective ». Il convient aussi de « développer un plan national de lutte contre la pollution plastique sur le modèle du Plan national climat. » Quelque jours après la conférence de presse de Gestes propres tenue dans ces mêmes locaux de l’AMF, la lutte contre les déchets abandonnés doit devenir « une grande cause nationale ». La dernière proposition n’est pas la moins ambitieuse : réformer la TGAP « dans le domaine du traitement des déchets pour la rendre plus juste, plus incitative », notamment en ce qui concerne les « biodéchets ».

Les 14 propositions du « front uni » contre la « fausse consigne »

La conférence de presse de l'AMF