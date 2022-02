L’américain Onsemi se déleste de deux usines de puces, dont une en Europe

© On Semiconductor

Onsemi continue à alléger son appareil de production. Le fabricant américain de puces électroniques, qui compte 34 000 salariés dans le monde et affichait un chiffre d’affaires de 6,74 milliards de dollars en 2021, a annoncé le 28 février avoir finalisé la vente de son usine à Audenarde, en Belgique, à la start-up belge BelGaN et conclu un accord pour la cession de son usine à South Portland, dans le Maine (Etats-Unis), à son compatriote Diodes. Les termes financiers de ces deux opérations ne sont pas dévoilés.

Ces désengagements peuvent surprendre dans le contexte actuel de pénurie de puces et d’insuffisance des capacités de production. Ils s’inscrivent dans une stratégie de consolidation de la production visant à améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. "Les cessions proposées montrent que nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un réseau de fabrication optimisé tout en soutenant nos clients avec une assurance d'approvisionnement à long terme, a déclaré dans le communiqué Hassane El-Khoury, le directeur général d'Onsemi. Elles offrent aux employés des usines concernées des opportunités d'emploi et de croissance continues tout en permettant à Onsemi de transférer la production vers d'autres sites de fabrication de manière ordonnée."

Un outil industriel trop dispersé

Cette stratégie d’allègement tient à l’histoire d’Onsemi. Créée par essaimage de Motorola en 1999, la société s'est développée par des rachats successifs de sociétés, dont Cherry Semiconductor, AMI Semiconductor, Sanyo Semiconductor, Aptina Imaging, SensL Technologies et Fairchild. Ce modèle de croissance externe lui a donné un outil industriel jugé trop dispersé que l’entreprise tente depuis des années d’optimiser en vendant ou fermant des usines.

Cet effort de consolidation n’a pas empêché Onsemi de racheter en 2019 l’usine de 300 mm de GlobalFoundries à East Fishkill (dans l’Etat de New York), une ancienne usine d'IBM, pour 430 millions de dollars. Une opération stratégique qui vise à améliorer la productivité et donc la compétitivité alors que l’entreprise ne disposait que des usines de 200, 150 et 100 mm.

Onsemi se spécialise dans les composants électroniques de puissance, capteurs et circuits mixtes pour l’automobile et l’industrie. Selon le cabinet Omdia, il fait figure de numéro deux mondial des composants électroniques de puissance derrière l’allemand Infineon.

Reconversion au composants en nitrure de gallium

L’usine belge fabrique des puces sur plaquettes de 150 mm de diamètre dans une salle blanche de 3 700 m2. BelGaN compte la convertir à la fabrication de composants électroniques de puissance en nitrure de gallium pour l’automobile, une nouvelle technologie qui offre l’avantage de réduire le poids, l’encombrement et les pertes d'énergie par rapport au silicium classique. Il entend le faire comme fondeur, c’est-à-dire de fabricant des composants conçus par d’autres.

L’usine de South Portland, dans le Maine, est héritée du rachat de Fairchild en 2016. Elle fabrique des composants électroniques de puissance et circuits analogiques sur plaquettes de 200 mm de diamètre dans une salle blanche de 7 900 m2.