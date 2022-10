L’américain Micron veut construire la plus grande usine de puces des Etats-Unis

Micron Technology dispute à Intel la palme du plus gros investissement dans les semi-conducteurs aux Etats-Unis. Le grand fabricant américain de puces mémoires a annoncé ce mardi 4 octobre le projet de construire une mégafab à Clay, dans l’Etat de New York. L’investissement se monte à 20 milliards de dollars d'ici à 2030 et 100 milliards de dollars sur vingt ans. De quoi créer environ 50 000 emplois, dont 9 000 hautement qualifiés, et faire de cette implantation la plus grande usine de puces des Etats-Unis, selon l’entreprise. Le coût du projet est similaire à celui lancé par Intel dans l’Etat de l’Ohio.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]