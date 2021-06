L'américain J&J conclut un accord dans l'affaire des opioïdes à New York

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Mike Blake Le groupe pharmaceutiques américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé samedi avoir accepté de payer 263 millions de dollars pour mettre fin à la procédure l'accusant d'avoir alimenté une épidémie d'opioïdes dans l'Etat de New York et deux de ses comtés. /Photo d'archives/REUTERS/Mike Blake

NEW YORK (Reuters) - Le groupe pharmaceutiques américain Johnson & Johnson (J&J) a annoncé samedi avoir accepté de payer 263 millions de dollars pour mettre fin à la procédure l'accusant d'avoir alimenté une épidémie d'opioïdes dans l'Etat de New York et deux de ses comtés.

Avec cet accord, J&J s'épargne un procès qui devait débuter mardi à Long Island, procès où devaient aussi comparaître des fabricants et distributeurs d'opioïdes.

Le groupe pharmaceutique n'a reconnu ni sa responsabilité ni ses torts dans ce dossier mais a accepté d'arrêter de vendre des opioïdes dans l'ensemble du pays.

"L'épidémie d'opioïdes a fait des ravages" à travers le pays, a déclaré dans un communiqué Letitia James, la procureure générale de l'Etat de New York.

"Johnson & Johnson a contribué à alimenter cet incendie", e-t-elle ajouté.

Letitia James a déclaré que son objectif restait de "faire parvenir des fonds aux communautés dévastées par les opioïdes aussi vite que possible".

Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, près de 500.000 personnes sont mortes de surdose d'opioïdes entre 1999 et 2019.

(Reportage Jonathan Stempel, version française Matthieu Protard)