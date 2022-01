La compagnie américaine Allegiant Air commande 50 737 MAX à Boeing

© Michael Fiala1 La compagnie aérienne américaine à bas coût Allegiant Air a confirmé mercredi son intention de commander 50 Boeing 737 MAX d'une valeur de cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) au prix catalogue. /Photo d'archives/REUTERS/Michael Fiala

La compagnie Allegiant Air choisit Boeing et son 737 MAX pour renouveler sa flotte. Cette commande de 50 appareils marque un changement de fournisseur et de stratégie alors que le transporteur local, qui s'était auparavant appuyé principalement sur des avions Airbus d'occasion pour réduire ses coûts, se prépare à une reprise des voyages après la pandémie de Covid-19. Allegiant "a connu l'une des plus fortes reprises des compagnies aériennes américaines", relève Sheila Kahyaoglu, analyste chez Jefferies.

Premières livraisons en 2023

Le transporteur basé à Las Vegas achètera 30 appareils 737 MAX 7 et 20 appareils 737 MAX 8-200, ce qui en fait le premier client pour ces modèles aux États-Unis, a déclaré mercredi à Reuters Greg Anderson, directeur financier de la compagnie. Allegiant Air recevra 10 avions en 2023, 24 en 2024 et 16 en 2025, a-t-il ajouté dans un entretien.

L'accord est une bonne nouvelle pour Boeing après que Qantas et plusieurs filiales d'Air France-KLM, deux clients clés dans le moyen courrier, ont basculé vers Airbus en décembre.

Allegiant exploite actuellement 110 Airbus A319 et A320 et continuera à acheter des A320 sur le marché de l'occasion, a déclaré Greg Anderson.

