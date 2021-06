L'ambassadeur des Etats-Unis en Russie est revenu à Moscou

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Evgenia Novozhenina L'ambassadeur des Etats-Unis en Russie, John Sullivan, est revenu jeudi à Moscou, qu'il avait quittée en avril dernier sur fond de crise diplomatique entre Washington et le Kremlin. /Photo d'archives/REUTERS/Evgenia Novozhenina

Les présidents américain et russe se sont rencontrés le 16 juin à Genève (Suisse) pour des discussions qu'ils ont décrites comme pragmatiques et lors desquelles ils sont convenus du retour de leurs ambassadeurs respectifs.

"De retour à Moscou aujourd'hui", a déclaré John Sullivan, selon des propos partagés sur Twitter par le porte-parole de l'ambassade américaine. "Prêt à travailler avec (...) la Russie vers notre objectif de relation stable et prévisible entre nos deux pays".

Plus tôt, l'agence de presse russe Interfax a rapporté que le diplomate américain avait déclaré que Russie et Etats-Unis devaient être "ouverts et francs" l'un envers l'autre sur les questions sur lesquelles ils sont en désaccord.

John Sullivan avait quitté Moscou en avril, disant retourner à Washington pour des consultations, quatre jours après que le Kremlin eut suggéré aux Etats-Unis de rappeler son ambassadeur sur fond de tensions diplomatiques.

Moscou avait auparavant rappelé son ambassadeur aux Etats-Unis après que Joe Biden a déclaré lors d'un entretien télévisé qu'il pensait que Vladimir Poutine était un "tueur" et que les deux pays se sont infligé mutuellement des sanctions.

(Reportage Polina Ivanova et Tom Balmforth; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)