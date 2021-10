« L’aluminium peut transformer les cellules »: deux chercheurs suisses suspectent un lien entre déodorants et cancers du sein

L’aluminium provoque rapidement une instabilité génomique dans les cellules, constatent deux chercheurs suisses qui ont publié le résultat de leurs recherches dans la revue "International Journal of Molecular Sciences". Ce qui renforce l’inquiétude autour de l’utilisation répétée de déodorants et de crème solaire, en particulier pour les cancers du sein. Entretien avec le professeur André-Pascal Sappino, oncologue, et le docteur Stefano Mandriota, de la Fondation des Grangettes à Genève, qui demandent une restriction, voire l’interdiction de l’aluminium dans les cosmétiques.