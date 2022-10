L'Alliance Renault-Nissan resserre ses liens et lance de nouvelles collaborations

Yokohama, siège de Nissan, avril 2019. Comme à chaque rentrée fiscale, la direction du constructeur automobile nippon a réuni ses troupes pour les galvaniser. Mais cette fois, un mot est tabou : « Alliance ». « Personne ne l’a mentionnée. Le message était : retour aux fondamentaux, position de repli. C’était choquant », raconte un participant. Six mois plus tôt, le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn avait été arrêté à sa descente d’avion à Tokyo. Ce coup de tonnerre sur le timonier de l’Alliance avait mis les deux partenaires d’origine (et, dans une moindre mesure, leur allié de fraîche date Mitsubishi Motors) à couteaux tirés. À la grande joie des « Alliance-sceptiques », comme les cadres de Renault appellent en privé les vétérans du japonais hostiles à la Régie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]