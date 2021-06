L'Allemagne va lever l'avertissement aux voyageurs pour les pays à faible taux d'infection

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © RALPH ORLOWSKI L'Allemagne va lever au 1er juillet son avertissement général aux voyageurs pour les zones à risque lié au COVID-19 dont le taux d'incidence sur sept jours est inférieur à 200. /Photo prise le 1er avril 2021/REUTERS/Ralph Orlowski

"Dans de nombreux endroits, le nombre d'infections diminue, et de plus en plus de citoyens sont vaccinés. Après de longs mois de confinement, nous pouvons espérer un retour à la normale, y compris pour les voyages", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses a retiré les États-Unis, le Canada, la Suisse, l'Autriche et certaines régions de Grèce de la liste des pays à risque.

(Riham Alkousaa, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)