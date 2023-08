L'Allemagne serait en discussion avec MBDA pour livrer des missiles Taurus à Kiev

Berlin va-t-il finalement céder à la pression de Kiev ? Alors que l’Allemagne refuse depuis plusieurs mois de livrer à l’Ukraine les missiles de croisière air-sol Taurus qu’elle lui réclame, celle-ci semble désormais revenir sur ses pas. D’après une source contactée par Reuters vendredi 11 août qui confirme une information du Spiegel, le gouvernement allemand serait en discussion avec le fabricant d'armes MBDA pour la livraison de ces missiles à l’Ukraine. De plus, le chef de la délégation ukrainienne à l'Assemblée parlementaire de l'Otan Yehor Chernev a déclaré lundi 7 août sur Facebook que les parlementaires allemands auraient «trouvé un consensus» sur la livraison des missiles Taurus à Kiev.

Selon l’hebdomadaire allemand, les échanges entre le gouvernement et MBDA porteraient sur la possibilité de réduire la portée des missiles, ce qui est une opération assez simple d'après les experts. En effet, le parti social-démocrate du chancelier Olaf Sholz hésite à fournir ces missiles en raison notamment de leur portée de plus de 500 kilomètres qui lui fait craindre que l’Ukraine s’en serve pour atteindre des cibles situées en territoire russe ce qui mènerait à une intensification du conflit.

La menace russe d'une nouvelle «spirale de tension»

Au mois de juin, le Kremlin - qui utilise des missiles de longue portée pour détruire des cibles en Ukraine, y compris des infrastructures civiles - avait averti la France et l'Allemagne que la livraison de missiles de croisière à Kiev entraînerait une nouvelle «spirale de tension» dans le conflit ukrainien. Ce type de missile, difficile à détecter par les radars de défense aérienne car il vole à basse altitude, est principalement utilisé pour frapper des cibles derrière les lignes ennemies, comme des postes de commandement, des dépôts de munitions et de carburant, des aérodromes et des ponts.

Un avertissement qui n’a pas empêché la France d’annoncer le 11 juillet qu’elle allait envoyer à l’Ukraine des missiles de croisière de longue portée Scalp. Quelques semaines plus tôt, le Royaume-Uni prenait la même décision et déclarait qu’avec la livraison des Storm Shadow il allait devenir le premier pays à fournir des missiles de longue portée à l’Ukraine. Les Etats-Unis, malgré les demandes répétées de Kiev, s'abstiennent en revanche d'envoyer leurs ATACMS au pays.

Avec Reuters (Rédigé par Sabine Siebold; version française Zhifan Liu et Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)