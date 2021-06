L'Allemagne s'impose face au Portugal

À l’Allianz Arena de Munich, l’Allemagne a signé samedi son premier succès dans cet Euro 2020. Les Allemands ont dominé (4-2) le Portugal dans une rencontre riche en spectacle. Malgré un gros début de match de la Mannschaft, le Portugal ouvre le score, après une jolie contre-attaque, grâce à Cristiano Ronaldo parfaitement servi par Jota à la 15e minute. Mais les Allemands réagissent et vont égaliser à la suite d’un but contre son camp de Ruben Diaz (35e). Quatre minutes plus tard, c’est au tour de Guerreiro de dévier le ballon dans son propre but. Au retour des vestiaires, l’Allemagne continue de mettre la pression sur le Portugal. Après un très bon service de Gosens à la 51e minute, Kai Havertz inscrit le troisième but de la Mannschaft dans cette partie. Performant sur son côté gauche, Robin Gosens va aussi marquer de la tête à l’heure de jeu avant de laisser sa place à Halstenberg. Diogo Jota réduit l’écart à la 67e minute. Grâce à ce succès, les Allemands rejoignent le Portugal au classement de ce groupe F dominés par les Bleus avant la troisième et dernière journée.