L'Allemagne repousse l'adoption de mesures fiscales destinées aux PME à fin août-sources

Le ministre des Finances, Christian Lindner, avait l'intention d'inscrire cette loi à l'ordre du jour du conseil des ministres de mercredi, mais les discussions se sont enlisées en raison des querelles internes au sein de la coalition sur les dépenses publiques.

La loi sur les opportunités de croissance comprend un ensemble de mesures fiscales destinées principalement aux petites et moyennes entreprises, et qui les incite notamment à investir dans la protection du climat et la recherche en échange de baisses d'impôts.

(Reportage Holger Hansen, Andreas Rinke, rédigé par Rachel More, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)